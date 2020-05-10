إمام بـ«الأوقاف» يشرح المقصود باسم الله «الوهاب»

قال الشيخ محمد أبو بكر، أحد أئمة الأوقاف، إن كل الأنبياء كانوا يدعون باسم الله الوهاب، موضحا أنه في بداية أي دعاء يُفضل أن تقول "سبحان ربي الأعلى الوهاب"، وهو اسم أعلى درجة من الرزاق، فالدعاء باسم الله الوهاب للرفعة والذرية والرزق.وأوضح خلال حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، المذاع على فضائية "النهار"، أن إعطاء الله لشخص مميزات ليس رزق بل وهب، والوهاب تدل على أنه لا يوجد مستحيل فالله قادر على أي شيء وهو الذي يُكثر العطاء بلا عوض، كما جاء في الآية الكريمة: "لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ".