الثلاثاء.. «المحامين» تبحث مع «المالية» تجديد القيمة المضافة

يبحث نقيب المحامين، رجائي عطية، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعد غدٍ الثلاثاء في تمام الثانية عشرة ظهرًا تجديد بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة الموقع بين نقابة المحامين ووزارة المالية.كان رجائي عطية، نقيب المحامين، قد وجّه رسالة لجميع المحامين قال فيها: «أرجو أن تطمئنوا فيما يتصل ببروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وهو ما كانت أوراقه قد اخفيت عني، لكني أبلغت بأن وزير المالية سيلتقي بي لتجديد البروتوكول».