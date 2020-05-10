الليلة.. بوسى ضيف «اغلب السقا» على mbc مصر

تحل المطربة الشعبية بوسي، الأحد، ضيفة على الفنان أحمد السقا في برنامج "اغلب السقا" المذاع على فضائية mbc مصر، بمشاركة الفنانة رزان المغربي.وحقق البرنامج نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث يقدم جوائز ماديّة للجمهور، كما أن فكرته تقوم على التحدي بين الفنانين والسقا والفائز يحصل على 100 ألف جنيه ويذهب لصالح أحد الجمعيات الخيرية.ويشهد "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرّع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، إضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.