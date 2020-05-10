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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى لبنان إلى 845

الأحد 10/مايو/2020 - 02:16 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الأحد عن تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 845 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 234.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات، وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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