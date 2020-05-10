بريطانيا ترسل 50 ألف عينة من اختبار كورونا لواشنطن

أكدت بريطانيا، الأحد، إرسالها نحو 50 ألف عينة اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمعالجتها بعد "مشكلات تشغيلية" في المختبرات البريطانية، حسبما أفادت صحيفة صنداي تليجراف.ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة البريطانية، قولها إنه تم إرسال مسحات وعينات من مرضى كورونا إلى الخارج كانت من بين الحالات الطارئة.وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن العينات تم نقلها جوا الى الولايات المتحدة في رحلات مستأجرة من مطار ستانستيد.سيتم التحقق من صحة النتائج في المملكة المتحدة وإرسالها إلى المرضى في أقرب وقت ممكن.وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن توسيع شبكة اختبار الفيروسات في بريطانيا تضمنت إنشاء شبكة مختبر "جديدة تمامًا" لمعالجة الاختبارات، مضيفة أن "الحالات الطارئة تم إرسالها إلى الخارج.يأتي هذا مع فشل الحكومة في الوصول إلى هدف الاختبارات اليومية البالغ 100 ألف هدف الذي حدده وزير الصحة مات هانكوك لليوم السابع على التوالي.وبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 216525 حالة، مع 31662 حالة وفاة، وهو حاليًا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا.