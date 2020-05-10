رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا ترسل 50 ألف عينة من اختبار كورونا لواشنطن

الأحد 10/مايو/2020 - 02:16 م
اختبار كورونا
اختبار كورونا
منار أحمد
طباعة
أكدت بريطانيا، الأحد، إرسالها نحو 50 ألف عينة اختبار لفيروس كورونا إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لمعالجتها بعد "مشكلات تشغيلية" في المختبرات البريطانية، حسبما أفادت صحيفة صنداي تليجراف.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصحة البريطانية، قولها إنه تم إرسال مسحات وعينات من مرضى كورونا إلى الخارج كانت من بين الحالات الطارئة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن العينات تم نقلها جوا الى الولايات المتحدة في رحلات مستأجرة من مطار ستانستيد.

سيتم التحقق من صحة النتائج في المملكة المتحدة وإرسالها إلى المرضى في أقرب وقت ممكن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إن توسيع شبكة اختبار الفيروسات في بريطانيا تضمنت إنشاء شبكة مختبر "جديدة تمامًا" لمعالجة الاختبارات، مضيفة أن "الحالات الطارئة تم إرسالها إلى الخارج.

يأتي هذا مع فشل الحكومة في الوصول إلى هدف الاختبارات اليومية البالغ 100 ألف هدف الذي حدده وزير الصحة مات هانكوك لليوم السابع على التوالي.

وبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 216525 حالة، مع 31662 حالة وفاة، وهو حاليًا أكبر عدد من الوفيات في أوروبا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كورونا» يضرب البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي ونائبه يخضعان للفحص يوميًا

أسماء وأعمار حادث فتيات المنوفية

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: 225 مصابًا بكورونا دون أعراض أمس

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 2662 وحدة بـ«سكن مصر» في 8 مدن جديدة

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

باحثون: «الأرض» قد تتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشرى

دراسة: التباعد الاجتماعى والبقاء فى المنزل أقوى سلاح لمواجهة كورونا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
المزيد

الثقافة

كيفية عمل فانوس رمضان في المنزل (فيديو)

«النسوية للرجال» قريبًا عن دار العربي للنشر

الثقافة ترصد أكثر من 47 ألف زائر لإصداراتها على الموقع الرسمي

الشعر يجمعنا.. قصائد يومية وأمسيات أون لاين بالبيت العربى