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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 4 متعافين من كورونا بالمدينة الجامعية في بني سويف

الأحد 10/مايو/2020 - 02:15 م
محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجاري لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابتة إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات.

جاء ذلك خلال خلال مناقشته تقرير مديرية الصحة بتعافى حالتين من فيروس كورونا وخروجهما من المدينة الجامعية، والتي تم تخصيصها لاستقبال الحالات الثابتة ايجابيتها للفيروس وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات، وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية إلى 4 حالات منذ تشغيلها، الاثنين الماضي، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية في هذا الغرض.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافي التام والخروج عن طريق مديرية الصحة.

وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية 105، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.

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