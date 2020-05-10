حزب «يمينا» يعلن عدم مشاركته فى الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أعلن حزب يمينا الإسرائيلي، الذي يترأسه نفتالي بينيت، وزير جيش الاحتلال الحالي، اليوم الأحد، أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه سينضم إلى المعارضة.وأوضح الحزب اليميني أنه لن يشارك في الحكومة الجديدة بعد رفض مطالبه، خلال الاجتماع المطول الذي عقد مع حزب الليكود الذي يقوده بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، قائلا إن الحكومة الجديدة ذات طابع يساري وليس العكس.ولم يفصح حزب يمينا- حتى الآن- عن المطالب التي ناقشها خلال الاجتماع مع الليكود، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.واتفقا نتنياهو وبيني جانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" اليساري، على تشكيل حكومة وحدة، يترأسها بنيامين أولا لمدة عام ونصف، وكذلك أعلنا أنه سيتم أداء اليمين الدستوري يوم الأربعاء المقبل.