6 اجتماعات للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الإثنين والثلاثاء

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، 6 اجتماعات يومي الإثنين والثلاثاء.وتناقش اللجنة في الاجتماعات قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.كما تعقد لجنة الإسكان برئاسة المهندس عماد سعد حمودة اجتماعين يومي الإثنين والثلاثاء، تناقش اللجنة يوم الإثنين خطة وموازنة العام المالي 2020-2021، وذلك للجهات الآتية، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.كما تناقش اللجنة في اجتماع الثلاثاء خطة وموازنة العام المالي 2020-2021، وذلك للجهات الآتية صندوق تطوير العشوائيات ،والجهاز المركزي للتعمير ،ومركز بحوث البناء والإسكان.