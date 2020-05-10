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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الراعي» يدعو القوى السياسية اللبنانية للتكاتف

الأحد 10/مايو/2020 - 02:07 م
الكاردينال مار بشاره
الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي
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دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، القوى السياسية اللبنانية المختلفة إلى العمل على تشجيع الحكومة ومساندتها في تحقيق الإصلاحات المطلوبة داخليا وخارجيا حتى يمكن تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة الراهنة التي يمر بها لبنان.

وشدد بطريرك الموارنة - خلال كلمته اليوم خلال قداس الأحد - على أن الإصلاحات يجب أن تشمل معالجة عجز قطاع الكهرباء، وإيجاد الحلول لأزمة "تخمة الموظفين" في قطاعات الدولة والوزارات والإدارات العامة، وضبط الحدود ومكافحة التهريب، وتحرير قرار الدولة من نفوذ قوى الأمر الواقع وتدخلاتهم، وتدعيم علاقات لبنان مع الدول المحيطة به والمجتمع الدولي ككل.

وقال: "كل هذه الأمور والإصلاحات تقدم تحفيزات للمغتربين والمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب، ويجب علينا أن نتعاون لمعالجة أوضاعنا في لبنان وخدمة شعبه وتلبية تطلعات الشباب".

وجدد ترحيبه بخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي أعدتها الحكومة مؤخرا، مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية تصحيح ما يلزم بها بما يتفق مع الملاحظات الداخلية والخارجية.

وأضاف البطريرك الماروني قائلا "داخليا من واجب الحكومة النظر في شئون المواطنين الملحة واتخاذ الإجراءات السريعة لحل مشاكلهم المالية والصحية والغذائية والبيئية والمعيشية، وحل أزمة البطالة والجوع والفقر، وخارجيا ترى الحكومة نفسها أمام واجب الإسراع في إنهاء الخطة الإصلاحية وإقرارها من المجلس النيابي مع ما يلزم من قوانين، لكل تتمكن من إجراء المفاوضات البناءة مع الخارج ولاسيما مع صندوق النقد الدولي".

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