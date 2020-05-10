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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«الإعجاز العلمي المتجدد» يوضح 6 فوائد للصيام

الأحد 10/مايو/2020 - 02:05 م
الإعجاز العلمي المتجدد
الإعجاز العلمي المتجدد
أميرة العناني
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استعرض الدكتور علي فؤاد مخيمر رئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد تشريع فرض الصيام على المسلمين، خلال أحدث إصدارته، موضحًا أوجه الإعجاز العلمي فيه وما له من فوائد عديدة على النفس والجسد.

تناول "مخيمر" - في بيان اليوم - عددًا من القضايا التي تتعلق بفريضة الصيام، مبينًا أن جسم الإنسان يحتاج في بقائه إلى ضروريات ثلاث هي الهواء والماء والطعام وأن من رحمة الله تعالى بالإنسان وغيره من الكائنات الحية أنه جعل الهواء والماء مباحَين ومنتشرَين في متناول جميع المخلوقات، ولم يجعل لأحد من خلقه سلطانًا عليهما.

وبين "مخيمر" أن الله - تعالى - أوجد في الإنسان قدرة على تحمل تركهما لفترة لا يتأثر فيها الجسد، بل قد يكون ذلك شفاء للجسد وتنقية له من شوائب الأمراض، التي قد تؤدي إلى فساد بعض خلاياه وأعضائه، موضحا أن الله خلقه مهيئًا لقبول الطعام الذي أحله الله له من غیر ضرر يقع عليه.

وأشار رئيس جمعية الإعجاز العلمي المتجدد إلى أن تجارب عديدة أجريت على الإنسان والحيوان وتوصلوا إلى فوائد كثيرة يستفيدها الجسد الإنساني، منها:

1- إتاحة راحة فسيولوجية لجميع أعضاء الجسم، ويظهر أثر هذه الراحة بشعور صائم أو الجائع، وكأن الأمراض التي كان يشعر بها في داخل جسده من قبل قد زالت أو كأنها في أجازة أثناء صومه، أو كأنها قد خدرت بالصوم، وبمرور أيام الصوم أو التجويع نجد الجسد قد تخلص مما كان يعانيه من أمراض.

2- طرح السموم والفضلات من الدهون والمواد الغذائية الأخرى خارج الجسم عن طريق البول والإفرازات التي تخرج من الجسم.

3- تتخلص الأمعاء من الجراثيم الضارة التي تراكمت فيها، وتشارك الجسم في المواد الغذائية، فالصيام أو التجويع يدمرها تماما حتى تخرج مع البراز حية أو ميتة، فضعفها بعدم الغذاء جعلها تضعف عن تماسكها في جدار الأمعاء من الجسد.

4- المحافظة على الأنسجة والخلايا، وبخاصة جهاز المناعة الذي يعد من أهم أجهزة الجسم، إذ بدونه أو بضعفه تدمر الأعضاء، ويضطرب الجهاز العصبي.

5- تجديد خلايا الأنسجة: يقول العالم أبتون سنكلير إن أكبر شيء يعطينا إياه الصوم هو مستوى جديد من الصحة، ذلك لأن الأعضاء تتجدد بكاملها، فتتحسن وظائفها العديدة وتنشط، ويمنح الجسم الفرصة المثلى للتخلص من السموم والفضلات المتراكمة بين ثناياه، وفي صميم نسيجه العضوي.

6- تقوية الذاكرة وتفتحها، وتحسن أعضاء الحس والشعور، وتتحسن كذلك القوى المعنوية كالعاطفة والمحبة والحدس وقوة البديهة، تحسنًا ملحوظًا بفعل الصوم.

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