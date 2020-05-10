رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: داعش استغل كورونا والاحتلال التركي للعودة في سوريا

الأحد 10/مايو/2020 - 02:04 م
داعش
داعش
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت شبكة "فويس أوف امريكا"، أن مسئولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حذروا من أن الجماعات المسلحة في سوريا تستخدم التركيز العالمي على فيروس كورونا لإعادة تجميع وتصعيد القتال في البلاد.

ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تصعيد القتال في سوريا بأنه بمثابة قنبلة موقوتة لا يجب تجاهلها.

وقالت إن عمليات القتل والتفجيرات المستهدفة تحدث في جميع أنحاء البلاد، والعديد منها في مناطق مأهولة بالسكان، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

وأكدت الشبكة أنه وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن معظم الهجمات وقعت في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد المحتلة من قبل القوات التركية وحلفائها.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي، روبرت كولفيل، إن تركيز العالم على جائحة الفيروس التاجي صرف الانتباه عن الحرب الأهلية السورية التي طال أمدها، وشجع مختلف الجماعات المسلحة، وعلى راسها تنظيم داعش على إعادة التجمع وإحداث العنف ضد السكان.

وتابع "من الصعب معرفة كيف أو لماذا يعود تنظيم داعش مرة أخرى الذي يُزعم أنه هُزم، إلى الظهور من جديد، وتحديدا في مناطق الاحتلال التركي".

موضوعات متعلقة

قبل إقرارها رسميًا.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الصحة: 11 وفاة و488 إصابة جديدة بكورونا

هل البطيخ مسرطن؟ مسؤول بـ«الزراعة» يحسم الجدل

أسماء وأعمار حادث فتيات المنوفية

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 2662 وحدة بـ«سكن مصر» في 8 مدن جديدة

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

باحثون: «الأرض» قد تتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشرى

دراسة: التباعد الاجتماعى والبقاء فى المنزل أقوى سلاح لمواجهة كورونا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
المزيد

الثقافة

كيفية عمل فانوس رمضان في المنزل (فيديو)

«النسوية للرجال» قريبًا عن دار العربي للنشر

الثقافة ترصد أكثر من 47 ألف زائر لإصداراتها على الموقع الرسمي

الشعر يجمعنا.. قصائد يومية وأمسيات أون لاين بالبيت العربى