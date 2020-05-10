تقرير: داعش استغل كورونا والاحتلال التركي للعودة في سوريا

أكدت شبكة "فويس أوف امريكا"، أن مسئولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حذروا من أن الجماعات المسلحة في سوريا تستخدم التركيز العالمي على فيروس كورونا لإعادة تجميع وتصعيد القتال في البلاد.ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تصعيد القتال في سوريا بأنه بمثابة قنبلة موقوتة لا يجب تجاهلها.وقالت إن عمليات القتل والتفجيرات المستهدفة تحدث في جميع أنحاء البلاد، والعديد منها في مناطق مأهولة بالسكان، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.وأكدت الشبكة أنه وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإن معظم الهجمات وقعت في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلاد المحتلة من قبل القوات التركية وحلفائها.وقال المتحدث باسم المفوض السامي، روبرت كولفيل، إن تركيز العالم على جائحة الفيروس التاجي صرف الانتباه عن الحرب الأهلية السورية التي طال أمدها، وشجع مختلف الجماعات المسلحة، وعلى راسها تنظيم داعش على إعادة التجمع وإحداث العنف ضد السكان.وتابع "من الصعب معرفة كيف أو لماذا يعود تنظيم داعش مرة أخرى الذي يُزعم أنه هُزم، إلى الظهور من جديد، وتحديدا في مناطق الاحتلال التركي".