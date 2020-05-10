%14.2 زيادة فى أسعار الأجهزة الطبية.. وانخفاض 3 سلع غذائية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية ارتفعت بنسبة 14.2% خلال شهر أبريل الماضى، مقارنة بالتوقيت نفسه من العام السابق، كما ارتفعت أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 7%، تزامنًا مع تداعيات أزمة الوباء العالمى كورونا.كما أظهر التقرير ارتفاعًا ملحوظًا فى خدمات التعليم خلال عام بنسبة 28.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 29.3%، وارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 28.6%، وارتفاع أسعار مجموعة التعليم العالي بنسبة 27.5%.أما عن أسعار الطعام والمشروبات خلال عام، فلفت الإحصاء إلى تراجع أسعار عدد من السلع، أبرزها انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة -9.5%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأرز بنسبة -22.2%، وانخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -7.4%، بسبب انخفاض أسعار السكر بنسبة -10%، كذلك انخفاض أسعار ملح وتوابل بنسبة 10%.