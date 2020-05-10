الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى مالي لمواجهة كورونا

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي.وقال يوسف سيف آل علي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية والسفير غير المقيم في مالي في تصريح بثته وكالة أنبا الإمارات ( وام ): " تعتبر مالي شريكا مهما لدولة الإمارات في الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء أفريقيا، وستوفر المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة إلى مالي الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية ".وأضاف: "دولة الإمارات تقف إلى جانب مالي في هذه اللحظة الصعبة وهي على ثقة من أن العالم قادر على تجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون متعدد الأطراف وتضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد ".وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 479 طنا من المساعدات لأكثر من 44 دولة، استفاد منها نحو 479 ألفا من العاملين في المجال الطبي.