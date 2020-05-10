الشهاوي: الحياة لن تتوقف بسبب وباء كورونا (فيديو)

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية أمس السبت يعد رسالة مهمة بأن شهر رمضان شهر عمل، وليس شهر كسل، وبه طاقات إيجابية لا سقف لها، لافتًا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة وغزوة بدر وفتح مكة كانوا في شهر رمضان.وأشار محمد الشهاوي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة مصر الأولى، إلى أن الرئيس السيسي يحرص على متابعة المشروعات على الأرض، والاطمئنان على اتباع العمال للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء العمل، موضحًا أن الهيئة الهندسية تشرف على 40 كوبري بشرق القاهرة ومدينة نصر في مدة قصيرة.وأضاف مستشار كلية القادة والأركان، أن الحياة لن تتوقف بسبب وباء كورونا، لافتًا إلى أن كل سلسلة القيادة بعد الرئيس السيسي تحرص أيضا على متابعة العمل بنفسها.