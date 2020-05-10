لاعب سلة شهير: أردوغان وراء وفاة طفل السرطان

اتهم أنيس كانتر، لاعب كرة السلة التركي الشهير في الدوري الأمريكي للمحترفين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتسبب بوفاة الطفل أحمد برهان آتاج المصاب بالسرطان، وذلك بسبب رفض نظام أردوغان علاجه، ورفضه السماح له بالسفر مع والديه، وإلغاء حجوزاتهم لأنهم من المنتقدين للرئيس.ونشر موقع العربية تقرير ذكر فيه أن اللاعب التركي نشر على حسابه في تويتر "توفي صديقي الصغير أحمد بمرض السرطان قبل يومين.. تم رفض معالجته في أوروبا من قبل الديكتاتور أردوغان لمجرد أن والديه ينَتقدانه، وتم إلغاء جواز سفر والدته. لذلك لم يتمكن من الحصول على العلاج المناسب".يذكر أن قصة الطفل الذي فارق الحياة، فجر الخميس الماضي، بمدينة مارسين الواقعة جنوب تركيا، أدى إلى موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وتوفي آتاج البالغ من العمر 9 أعوام بعد رفض السلطات الحكومية طلب والدته السماح لها بمغادرة البلاد برفقة ابنها ليتلقى العلاج في الخارج.