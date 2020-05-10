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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من موجة ثانية لانتشار كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 01:56 م
الرئيس مون جيه
الرئيس مون جيه
مروة عنبر
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حذر رئيس كوريا الجنوبية من موجة ثانية‭ ‬من الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة عدد حالات الإصابة الجديدة للتزايد لتصل إلى أعلى مستوى في شهر.

يأتي ذلك في وقت شرعت فيه السلطات في تخفيف بعض القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

وقال الرئيس «مون جيه إن»: الأمر لم ينته بعد، لافتا إلى أن تفاقم حالات الإصابة الذي حدث في الفترة الأخيرة أكد تخوفا من أن الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 يمكن أن ينتشر على نطاق واسع من جديد في أي وقت، مشيرا إلى احتمال ظهور موجة ثانية للفيروس في أواخر العام الحالي، وفقا لما نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية» قبل قليل.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، في أعلى عدد من الإصابة اليومية منذ التاسع من أبريل، في حين ظل عدد الوفيات الإجمالي من المرض في البلاد عند 256.

وتعود الحالات الجديدة إلي إصابات بمجموعة من الملاهي الليلية، مما دفع السلطات لإغلاق كل منشآت الترفيه الليلية في العاصمة سول مؤقتا.

وجاء هذا التطور بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت بعض قيود التباعد الاجتماعي وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

وعاودت حالات الإصابة الارتفاع عقب تفشٍ تركز في عدد من الملاهي الليلية بسول كان رجل في أواخر العشرينات قد زارها قبل أن تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.

ومن بين 26 حالة عدوى محلية في الحالات المسجلة هناك 24 حالة متصلة بهذا الرجل، مما يرفع عدد الإصابات بسببه إلى 54 حتى الآن وفقا للمراكز الكورية.

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