سامو زين: مصر بلدي الثاني.. الله يحفظ شعبها

أعرب النجم السوري سامو زين، عن حبه وعشقه الشديد لمصر، مؤكدا أنها أمه وبلده الثاني وبلد ابنه، داعيا الله أن يحفظها ويحفظ شعبها من كل شر وسوء.ونشر سامو زين، عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر"، صورة للعلم المصري، معلقا عليها: "مصر أمي الثانية وبلدي الثانية وبلد ابني، يا أغلى كلمة في الوجود وعلى قلبي قلب أحمر، ربنا يحفظ مصر وناسها من كل شر وسوء".كان النجم السوري سامو زين، أعلن مؤخرا عن إحيائه خمسة أفراح مجانية للأطباء والممرضين من الجنسين، بعد انتهاء الحظر وفتح قاعات الأفراح والمناسبات، وذلك لدورهم ومجهودهم الكبير في مواجهة جائحة كورونا، مشددا على أنهم هم الأبطال الحقيقيون، وهذا أقل ما يستطيع فعله مع ملائكة الرحمة.