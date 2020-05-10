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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتطوير جمعية «سهل الطينة» التعاونية

الأحد 10/مايو/2020 - 01:55 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد خلال جولته لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، بسرعة إقامة بدال تموينى داخل الجمعية التعاونية بسهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، للتيسير عليهم بدلا من الذهاب لبورفؤاد للحصول على الدعم التموينى.

وأكد المحافظ أن منطقة سهل الطينة شهدت تحولا وتنمية بشكل كبير فى الخدمات التنموية وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالخدمات الأساسية المقدمة فى هذه المناطق وحل أى مشكلات تشهدها هذه المناطق ومنها حل مشكلات الكهرباء، مؤكدا توفير كل الدعم بما يوفر أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.

وتابع سير العمل بمخبز سهل الطينة ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المخبز وحصته وإنتاج ما يكفى من الخبز يوميا، وكذلك التعرف على آراء المواطنين ورضاهم عن الخدمات المقدمة بالمنطقة بما يضمن توفير الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة على أفضل مستوى.

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