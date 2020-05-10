9 ملايين عاطل في تركيا خارج السجلات

قال نائب حزب الشعب الجمهوري، أونال دميرطاش، إن السياسات التي نفذها حزب العدالة والتنمية على مدار 18 عامًا لم تكن كافية من حيث منع العمالة غير المسجلة، لافتا إلى أن هناك 9 ملايين عامل أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب فيروس كورونا، ولا يجدون ثمن الخبز نظرا لأنهم خارج السجلات وعلى أساسه تم حرمانهم من الدعم النقدي اليومي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "سوزجو" التركية، دعا دميرطاش البرلمان التركي للتحقيق في تلك القضية عبر اقتراح قدمه، وعدم ترك هذا العدد الكبير من الفقراء للجوع، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في العمالة غير الرسمية بلغت 36% في السنوات الأخيرة.وأوضح قائلا: "في التقارير المرحلية للاتحاد الأوروبي حول آخر 3 سنوات، ثبت أنه لم يتم التعرف وتسجيل التقدم في العمالة غير المسجلة بتركيا، اعتبارًا من يناير 2020 هناك عامل من بين كل 3 عمال أتراك غير مسجل، أي أن هناك 9 ملايين عامل تركي يعملون بشكل غير رسمي".ولفت دميرطاش إلى أن العمال غير المسجلين لا يمكنهم الاستفادة من الحقوق، مثل التأمينات ضد البطالة وبدل العمل عندما يتم الاستغناء عنهم، وأن هناك الملايين من العمال غير المسجلين فقدوا وظائفهم خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، وسقطوا في الفقر.وتساءل نائب حزب الشعب الجمهوري: "هل قامت الوزارة بعملها بشكل عاجل لمعالجة شكاوى العمال غير المسجلين من ضحايا الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، وهم أكثر الفئات ضعفًا وانعدامًا للأمان في حياتهم العملية؟ ما هي الإجراءات القانونية لمعالجة آثار تشريد ملايين العمال؟».وتابع قائلًا: "هؤلاء العمال هم الأكثر حاجة لآليات الحماية العامة، ففي القطاعات التي تكون فيها العمالة غير المسجلة هي الأكثر كثافة، يكون هناك خطورة في السيطرة، ولا يمكن لهؤلاء العمال الاستفادة من أي حقوق يمنحها لهم الدستور وقانون العمل ولا يمكن حمايتهم بموجب القوانين".