سيد أبوزيد يكتب.. حق الشعب الليبى فى تقرير مصيره

يعنى هذا الحق.. حق أى شعب أو مجموعة من السكان المحليين فى أن يقرروا شكل السلطة التى يريدونها أو طريقة تحقيقها بشكل حر، وبدون تدخل خارجى. كما صاغه وودر ويلسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب العالمية الأولى، والتى اشتعلت بسبب الصراع ما بين القوى الاستعمارية العالمية دون تقسيم مناطق النفوذ، وتم إقرار هذا الحق بموجب اتفاقية فرساى، وأصبح شعبنا العربى الليبى فى حاجة لأعمال هذا المبدأ، ومساعدته فى تحقيقه، حيث ترك فريسة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والميليشيات التفكيرية التى خرجت من أحشائها، بالإضافة لعصابات مسلحة للنهب، والسلب، والاتجار فى المخدرات، وممارسة كافة أشكال البلطجة، وتمثلها ما تسمى حكومة الوفاق التى يترأسها فايز السراج الذى أصبح العوبة فى يدها، وجلب الاستعمار التركى بالاتفاق الأمنى الذى وقعه مع أردوغان الساعى للسيطرة على الغاز، والنفط الليبى، وإحياء الامبراطورية العثمانية القديمة، حيث استغلا انشغال العالم بمواجهة تفشى وباء كورونا، وحلول شهر رمضان المبارك، وموافقة الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر على وقف إطلاق النار استجابة للهدنة الإنسانية التى طرحتها الدول الغربية فى مطلع شهر مارس، وقام أردوغان بإرسال جحافل من القوات التركية، والمرتزقة السوريين من مناطق النفوذ التى تسيطر عليها بأدلب بسوريا والطائرات المسيرة والدبابات والمدافع الثقيلة حيث أكد المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى أن تركيا ترسل أسبوعيا ما يقارب ٤٠٠ إرهابى إلى ليبيا لدعم الميليشيات، وأن أنقرة جلبت ٢٠٠٠ مرتزقة من بينهم عناصر فى تنظيم داعش الإرهابى عن طريق طائرات مدنية، وأن عدد العسكريين الأتراك يتراوح لـ١٠٠٠ فرد ما بين ضابط ومستشار وسكرى وسقط عدد منهم قتلى بمنطقة معتيقة، وأنهم قاموا ببناء محطات رادار، وصواريخ بالقرب من مصراتة ومعتيقة، كما أن الذى يقود العمليات شخص تركى اسمه الحركى «أبى الفرقان». كما أن أكثر من خمسة مليار دينار ليبى هربت عن طريق حكومة الوفاق إلى تركيا، وأن الفصائل التى تدعم وتأيد التدخل التركى حصلوا على مكافآت مالية تقدر بالملايين، وأعلن ذلك من خلال مؤتمر صحفى، كما أن المرصد السورى الكائن مركزه بلندن أشار إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة من الأماكن التى تسيطر عليها الجماعات الإرهابية من سوريا إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق الوطنى بطرابلس، وأن أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضى الليبية ارتفع إلى نحو ٥٣٠٠ فى حين أن أعداد المرتزقة الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقى التدريب بلغ نحو ٢١٠٠ عنصر.ووفقا لمصادر من داخل ما يعرف رئاسة أركان الجيش الوطنى السورى أن هناك أكثر من ١٧ ألف إرهابى انتقلوا من سوريا إلى ليبيا عاد منهم ١٨٠٠ مصاب، وجريح وسقط منهم أكثر من ألف قتيل.استغلت ميليشيات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج هذا الدعم الكبير، وحالة الصمت الدولى، والعربى خاصة التقاعس الأوروبى فى تطبيق عمليية إيرنبى لمنع انتقال القوات التركية، والمرتزقة السورية وأحدث الأسلحة سواء طائرات مسيرة أو مدفعية ثقيلة وصواريخ ودبابات التى تم نقلها من تركيا إلى الأراضى الليبية بالإضافة إلى صمت البعثة الأممية التى أصبحت بدون رئيس باستقالة غسان سلامة المبعوث الأممى، وعدم بديل وشنت هجوم على مدن صبراته، وجرمان وملينة وثلاث مدن آخرى، وسيتم الإخلال بميزان القوة. نجحوا فى السيطرة على هذه المدن وارتكبوا جرائم حرب فى حق أهالى هذه المدن، حيث حرقوا المنازل، وسرقوا، ونهبوا أموال الأهالى أما أسرى الجيش الوطنى الليبى فقاموا بقتلهم، والتمثيل بالجثث، كما قصفوا قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطيه، وحاولوا السيطرة على مدينة ترهونة جنوب غرب طرابلس التى تعد نقطة ارتكاز رئيسية لقوات الجيش الوطنى الليبى فى الغرب، ويتميز بأنها مدينة تجارية كبرى يتوافر فيها الغذاء، ومختلف السلع، والمنتجعات الزراعية، وفشلوا فى السيطرة عليه بفضل دعم شباب قبائل ترهونة للجيش الوطنى الليبى، وأمام هذا الوضع المأساوى. دعا المشير خليفة حفتر الليبيين إلى الخروج لإسقاط المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الذى يقوده فايز السراج لارتكابه جرائم ترتقى للخيانة العظمى،، والتفريط فى سيادة البلاد، وأن هذا المجلس استهان بكرامة الليبيين، وفرط فى سيادة الدولة وتدمير اقتصادها ونهب وأهدر أموال الشعب وأهمل التنمية وتحالف مع ميليشيات الإرهاب، وسخر موارد النفط لدعمها، وجلب المرتزقة لمحاربة الجيش، وسقط إلى هاوية العمالة، والخيانة بدعوة المستعمر التركى لاحتلال البلاد وأنه لم يعد خيار للشعب الليبى إلا الخروج لإعلان إسقاط الاتفاق السياسى، والمجلس الرئاسى، وتفويض المؤسسة المؤهلة لقيادة المرحلة القادمة وفق إعلان دستورى عهد لبناء الدولة المدنية التى يتطلع إليها الليبيون وأن القيادة العامة للجيش الليبى ستكون الضامن لتنفيذ قراراتهم، ولبى قطاعات عريضة من الشعب الليبى هذا النداء. حيث أعلن مجلس أعيان مدينة الزنتان تفويض الجيش الوطنى الليبى مسئولية إدارة البلاد. كما أعلن التكتل المدنى الديمقراطى دعمه وتأيده لما جاء فى دعوته. كما خرجت مظاهرات تأييد للشعب العربى الليبى. خاصة بميدان النصر فى ساحة الكبش وسط مدينة بنى غازى لإعلان تفويض المشير حفتر لتسلم السلطة، كما أصدرت العديد من مجالس القبائل تأييد لهذا الأمر، وأمام هذا التأييد أعلن المشير خليفة حفتر إلغاء العمل السياسى المعروف باتفاق الصخيرات، وقبول تفويض الشعب العربى الليبى فى إعداد دستور للبلاد يتم التوافق عليه.وجدير بالذكر أعلن رئيس البرلمان الليبى من جانبه من خلال كلمة له خريطة طريق قائلا إنها تهدف إلى إنهاء الأزمة فى البلاد والتى يتصاعد فيها الصراع بين الجيش الوطنى والميليشيات التى تسيطر على العاصمة طرابلس، واقترح صالح تشكيل لجنة من الخبراء، والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، ونأمل فى توحيد جهود القرى الوطنية الليبية فى مشروع واحد، هذا وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى وقف العمليات العسكرية فى العاصمة طرابلس تزامنا مع حلول شهر رمضان وكشف أن السلطات ستصدر إعلانا دستوريا خلال الأيام القليلة المقبلة يشمل على خارطة طريق جديد لتحقيق أحلام الشعب العربى الليبى وأن الشعب الليبى ليس أمامه سوى خيارين إما السلام والمستقبل بالقضاء على الميليشيات أو الاستسلام للغزو التركى، واعتبر أن مشروع القيادة العامة للجيش هو مشروع الشعب الليبى وسيادته الوطنية مطالبا المجتمع الدولى بتبنى خيارات الشعب بصدق. بينما أعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق رفضه لقبول وقف اطلاق النار، وادلى فتحى باشأغا وزير داخلية حكومة الوفاق بحديث حول إمكانية ميليشيات الوفاق والقوات التركية والمرتزقة التى جلبوها بإمكانية طرد قوات الجيش الوطنى من مدينة ترهونة، وأمام هذا الوضع الخطير، والمتفاقم لابد من تحرك عربى ودولى من وقف عودة للمربع صفر، وبزوغ الحرب الأهلية الثالثة الكفيلة بتهجير المنطقة بالكامل، وستمتد إلى أوروبا، كما أن اتفاق الصخيرات الذى تم فى عام ٢٠١٥ برعاية الأمم المتحدة وشمل اطراف الصراع فى ليبيا لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية التى اندلعت فى عام ٢٠١٤ لم يعد صالحا للمرحلة الحالية، وبه عور كبير، ولم يتم عرضه فى استفتاء شعبى كما لم يوافق عليه البرلمان، حيث وقع ٢٢ برلمانيا فقط، وأهم نصوصه هى الاتفاق على تكوين «حكومة وافق وطنى» تدير المرحلة الانتقالية لمدة ١٨ شهرا، ومنح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطنى، ومن أهم مهامها قيادة الجيش والقوات المسلحة مع الاعتراف بمجلس النواب، وفى حالة عدم انتهاء الحكومة من مهامها يتم تمديد الفترة ستة أشهر إضافية ونص الاتفاق على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطنى العام الجديد، وهذا الاتفاق لم يتم تنفيذ الـ ٦٧ مادة أساسية التى تضمنها سوى تشكيل ححكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، والذى نقص هذا الاتفاق بالسماح لتركيا بإعادة احتلال ليبيا والاستيلاء على مواردها، ورعاية الإرهاب. نعم لحق الشعب الليبى فى تقرير مصيره، ولا للصمت العربى والدولى ولا للاحتلال التركى لليبيا الشقيقة.