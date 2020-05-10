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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

217 دولة ومنطقة حول العالم تفرض قيودًا على السفر بسبب كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 12:52 م
الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي
فاتن غلاب
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كشفت منظمة السياحة العالمية، أن هناك 217 دولة ومنطقة حول العالم فرضت قيودا على السفر، وأثرت تلك القيود بشكل كبير على الرحلات الجوية التجارية، حيث انخفض متوسط عدد الرحلات التجارية يوميًا من 100 ألف رحلة جوية يوميًا خلال كل من شهري يناير، إلى 78500 رحلة جوية يوميًا خلال شهر مارس، ثم إلى 29400 رحلة جوية خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسبب أزمة كورونا انخفاضًا في إيرادات ركاب الخطوط الجوية بمقدار 314 مليار دولار في عام 2020، أي بنسبة انخفاض 55% مقارنة بالعام السابق 2019.
 
أشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع أيضا أن ينخفض الطلب على الرحلات الجوية للركاب لمدة عام كامل (محليًا ودوليًا) بنسبة 48% مقارنة بعام 2019.

وأكد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود وإجراءات الإغلاق التي حبست الكثير من سكان العالم في المنازل خلال موسم الذروة السياحي في الكثير من المناطق حول العالم، وتقييد السفر الدولي بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، كلف الدول مليارات الدولارات، ونفد المال من شركات الطيران، وفقد الملايين من الأشخاص حول العالم وظائفهم، مما أدى إلى تحويل صناعة السياحة إلى واحدة من أكبر ضحايا الفيروس التاجي أو فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأشار إلى أن إغلاق حدود كلي أو جزئي نفذته  97 دولة تمثل 45% من الإجمالي، وتعليق الرحلات الجوية كليًا أو جزئيًا نفذته 65 دولة ومنطقة تمثل 30% من الإجمالي، وعمليات إغلاق حدود تستهدف مجموعة معينة من الجنسيات فرضتها 39 دولة تمثل 18% من الإجمالي، وإجراءات أخرى مثل مطالبة الزائرين بالحجر الصحي نفذتها 16 دولة تمثل 7% من الإجمالي.

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