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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المستشفيات الجامعية» تكشف إمكانياتها لمواجهة كورونا (فيديو)

الأحد 10/مايو/2020 - 12:51 م
الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
ياسمين عباس
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفات الجامعية، إن مصر بها 113 مستشفى جامعي تضم أكثر من 35 ألف سرير في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار حسام عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، إلى أن حجم التردد السنوي على العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية يصل إلى 20 مليون تردد، ويجرى نحو 1.5 مليون عملية سنويا بالمستشفيات الجامعية، فضلا عن 30 مليون فحص معملي.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفات الجامعية، أن هناك نحو 45 ألف باحث يدرسون الدكتوراه والماجستير في كليات الطب، لافتا إلى أن عدد خريجي كليات الطب فقط يصل إلى 9300 خريج.

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