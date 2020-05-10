فضل شاكر يستعد لطرح أغنية «سينجل» باللهجة المصرية في عيد الفطر

يستعد الفنان الكبير فضل شاكر، لتسجيل أغنية جديدة "سينجل" باللهجة المصرية، ويتكتم عن أي تفاصيل تخصها، حيث من المقرر أن يدخل الاستديو الأسبوع المقبل لتسجيلها في لبنان، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، ومن المتوقع طرحها على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر.الأغنية تحمل طابعًا دراميًا، بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة، وكان فضل قد انتهى من اختيار كلماتها منذ فترة ولكن اضطر إلى تأجيل تسجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.من ناحية أخرى، طرح فضل شاكر مؤخرا، أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي علي أباظة.