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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة ضابطة شرطة بكورونا في الكويت

الأحد 10/مايو/2020 - 12:49 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، عن ثبوت إصابة ضابطة من الشرطة النسائية بفيروس كورونا، وإجراء فحص طبي لعسكريات أخريات للتأكد من سلامتهن، نافية ما تردد عن وجود إصابات بالفيروس في سجن الرجال.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية ردا على تغريدة متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة ضابطة من الشرطة النسائية في سجن النساء، والمخالطين لها من نزيلات وعسكريات بفيروس كورونا، إضافة إلى عدد من النزلاء في سجن الرجال ووفاة اثنين منهم.

وأوضحت الإدارة أن الضابطة المصابة كانت مخالطة لأهلها في المنزل، وتم نقلها إلى المستشفى، لافتة إلى أنه بشأن العسكريات، فقد تم عمل فحص طبي للتأكد من سلامتهن؛ حيث ظهرت نتيجة إحداهن وكانت سلبية، وبانتظار نتائج باقي العسكريات.

وأضافت أنه تم وضع النزيلات في الحجر الصحي منذ دخولهن للسجن، كل حسب تاريخ الدخول، بالتنسيق مع طبيب السجن لإجراء الفحوصات اللازمة، كإجراء احترازي للفحص الشامل لجميع الأمراض حسب توصيات وإجراءات وزارة الصحة، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتعقيم الشامل للسجن.

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