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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط: معاملة طلاب التخلف والباقين للإعادة مثل المستجدين

الأحد 10/مايو/2020 - 12:47 م
الدكتور شحاتة غريب
الدكتور شحاتة غريب
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن آلية امتحان طلاب التخلف والباقين للإعادة، إن كافة طلاب الجامعة بمختلف الكليات النظرية والعملية من طلاب التخلف والباقين للإعادة من المقرر معاملتهم معاملة الطلاب المستجدين.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه من المقرر أن تجرى لهم امتحانات أون لاين أو عن طريق البديل الآخر والمختص إعداد رسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) أو اجتياز اختبارات إلكترونية في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل حسب الاختيار المطبق في كل كلية.

وشدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على التواصل مع الطلاب والإجابة عن كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم الواردة عبر المنصات الرسمية التابعة للجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدائل إنهاء العام الجامعي التي تتضمن الامتحانات الإلكترونية أو الأوراق البحثية حسب اختيار كل كلية وتوضيح الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتيسير عليه أداء الامتحانات أو البحث المقرر له.

وأشار رئيس الجامعة إلى التزام الجامعة بتطبيق كافة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن العملية التعليمية وانتهاء العام الجامعي الجاري 2019-2020 التي تهدف فى مجملها إلى الانحياز إلى مصلحة الطالب والحفاظ على صحته وسلامته.

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