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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض فيلم «سواح» لـ كريم قاسم على «نتفليكس» 14 مايو

الأحد 10/مايو/2020 - 12:43 م
سواح
سواح
دعاء عبد المقصود
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أعلن الفنان كريم قاسم، عن عرض فيلمه "سواح" يوم 14 مايو الجاري على شبكة "نتفليكس" في الشرق الأوسط وعدد من دول أوروبا، وهو من إخراج المخرج المصري أدولف العسال، ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون

وكتب قاسم عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": "فيلم سواح هيتعرض في يوم 14 مايو على NETFLIX في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا، مبسوط إن ده الفيلم التاني ليا بعد نجاح ليل خارجي الشهر اللي فات على NETFLIX".

يذكر أن كريم قاسم، قد سافر إلى لوكسمبرج لدبلجة الفيلم كاملا للفرنسية، وقد تم طرح مقدمة إعلانية مدبلجة باللغة الفرنسية للترويج، له كما شارك فيلم سواح في أكثر من 36 مهرجانا حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن.

وتدور أحداث فيلم "سواح" حول قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج، وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة

يذكر أن كريم قاسم، يشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي يقوم ببطولته كلا من خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي

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