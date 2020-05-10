«تعليم كفر الشيخ» تتابع تسليم المشروعات البحثية (صور)

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، عددا من المدارس لمتابعة تسليم المشروعات البحثية الطلابية وفقًا للجدول المعلن من الوزارة، والذي بدأ أمس السبت، حتى 16 مايو، رافقها خلال الجولة الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وهاني حمدان مسئول المنصة بالمديرية.وأشادت الدكتورة بثينة كشك، خلال جولتها بالالتزام بالكمامات والجوانتيات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسلوب تسليم الأبحاث إلكترونيا أو ورقيا، وتابعت تسليم الأبحاث بالمدارس للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية الطلابية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.وتأكدت من تنفيذ كل التعليمات خلال الاجتماع مع مديري عموم الإدارات التعليمية عبر منصة WEBX، من حيث تنظيم المقاعد والمسافات بين كل طالب وولي أمر لا تقل عن متر مربع، وتطهير ورش كل المرافق بالمدارس بالمطهرات قبل توافد أولياء الأمور وبعد انتهاء اليوم، والالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازي.وأكدت أنها تابعت تسليم المشروعات البحثية وسيره في خطين متوازيين" التسليم الورقي بالمدارس وفقا للجدول المعلن وآليات التنفيذ المتبعة، و"التسليم الإلكتروني عبر منصة EDMODO على مدارس الأسبوع وفي أي وقت"، وأن جميع المختصين في التطوير التكنولوجي يقومون بالرد المباشر على كل التساؤلات الطلابية حيال الاستفسارات بشأن المنصة، ورفع الأبحاث إلكترونيًا.