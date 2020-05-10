رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم كفر الشيخ» تتابع تسليم المشروعات البحثية (صور)

الأحد 10/مايو/2020 - 12:42 م
تسليم المشروعات البحثية
تسليم المشروعات البحثية
عمرو الشامي
طباعة
تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، عددا من المدارس لمتابعة تسليم المشروعات البحثية الطلابية وفقًا للجدول المعلن من الوزارة، والذي بدأ أمس السبت، حتى 16 مايو، رافقها خلال الجولة الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وهاني حمدان مسئول المنصة بالمديرية.

وأشادت الدكتورة بثينة كشك، خلال جولتها بالالتزام بالكمامات والجوانتيات والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأسلوب تسليم الأبحاث إلكترونيا أو ورقيا، وتابعت تسليم الأبحاث بالمدارس للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية الطلابية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتأكدت من تنفيذ كل التعليمات خلال الاجتماع مع مديري عموم الإدارات التعليمية عبر منصة WEBX، من حيث تنظيم المقاعد والمسافات بين كل طالب وولي أمر لا تقل عن متر مربع، وتطهير ورش كل المرافق بالمدارس بالمطهرات قبل توافد أولياء الأمور وبعد انتهاء اليوم، والالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازي.

وأكدت أنها تابعت تسليم المشروعات البحثية وسيره في خطين متوازيين" التسليم الورقي بالمدارس وفقا للجدول المعلن وآليات التنفيذ المتبعة، و"التسليم الإلكتروني عبر منصة EDMODO على مدارس الأسبوع وفي أي وقت"، وأن جميع المختصين في التطوير التكنولوجي يقومون بالرد المباشر على كل التساؤلات الطلابية حيال الاستفسارات بشأن المنصة، ورفع الأبحاث إلكترونيًا.
تسليم المشروعات البحثية
تسليم المشروعات البحثية
تسليم المشروعات البحثية
تسليم المشروعات البحثية
تسليم المشروعات البحثية
تسليم المشروعات البحثية
تسليم المشروعات البحثية
تسليم المشروعات البحثية

موضوعات متعلقة

الصحة: 11 وفاة و488 إصابة جديدة بكورونا

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

مصرع 4 فتيات وإصابة 11 فى حادث تصادم بالمنوفية

قبل إقرارها رسميًا.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الصور

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

image description

آخر قمر عملاق فى 2020

image description

استمرار سوق قرية المتانية في العياط

الأكثر قراءة

بدء التسجيل إلكترونيًا لحجز 2662 وحدة بـ«سكن مصر» في 8 مدن جديدة

صبرى فواز: لا أحب محمد صبحى.. و«جمل يابا الحاج» تنطبق على هذه الفنانة

حقيقة إصابة جميع الموظفين ببنك القاهرة فرع طلعت حرب بفيروس كورونا

هجوم إيرانى على منشآت حيوية إسرائيلية

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن فوازير رمضان.. قدمها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

فحص طبي لـ 5.4 مليون روسي للكشف عن كورونا

ألمانيا: لا مشكلة في زيارة الأجداد مع الالتزام بقواعد السلامة الصحية

منوعات

لا مكان لمرضى جدد.. كورونا يعصف بالمكسيك

راكب أمواج ينجو من هجوم قرش في أستراليا

باحثون: «الأرض» قد تتعرض لدرجات حرارة تتجاوز التحمل البشرى

دراسة: التباعد الاجتماعى والبقاء فى المنزل أقوى سلاح لمواجهة كورونا

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
محنة كورونا وضرورة تعبئة الموارد المحلية
د. منى حلمى
مات بكِلية متعددة الأكياس.. وعاش بشخصية متعددة المواهب
ماجد حبته
كورونا قد يصبح وديعًا!
د.أحمد الخميسى
توماس راسل.. مذكرات حكمدار القاهرة
المزيد

الثقافة

«النسوية للرجال» قريبًا عن دار العربي للنشر

الثقافة ترصد أكثر من 47 ألف زائر لإصداراتها على الموقع الرسمي

الشعر يجمعنا.. قصائد يومية وأمسيات أون لاين بالبيت العربى

دار زحمة للنشر تتهم مكتبة عراقية بسرقة إصداراتها