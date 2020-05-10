«تضامن النواب»: زيادة أعداد الإصابة بكورونا أمر طبيعى (فيديو)

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المتابع للمؤتمرات الصحفية التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء، يعرف أنه من الطبيعي في مرحلة ما أن تزيد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وهذا يحدث في جميع دول العالم.وأضاف محمد أبوحامد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، أن الأعداد تبدأ بوتيرة منخفضة ثم تبدأ في الزيادة، ونتمنى أن يكون هذا الوقت أقصى زيادة للإصابات، خاصة أن هناك دراسات تتحدث عن أن كل دولة ستصل لذروة الإصابات، وأن شهر مايو سيكون ذروة الإصابات في مصر.وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن حالات الإصابة والعدوى مقلق بشكل عام، إضافة إلى أن الاستجابة للعلاج يختلف من شخص لآخر، لافتا إلى أن الدولة المصرية هدفها الأول هو الحفاظ على حياة المواطن المصري.