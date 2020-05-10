هانى الناظر: نسبة كبيرة من وفيات كورونا كانت تعانى من نقص فيتامين «د»

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه يجب تعريض الأذرع والأقدام لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة يوما بعد يوم في الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف أن نسبة كبيرة من وفيات فيروس كورونا، كانت تعاني من نقص كبير من فيتامين "د".وأضاف الناظر، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنسان يحصل على هذا الفيتامين عن طريق الجلد والتعرض للشمس، مضيفا: "إحنا محتاجين فيتامين "د" لرفع أداء الجهاز المناعي، ومقاومة الفيروس".