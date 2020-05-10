إحالة مدرستين ولجان المتابعة بتعليم الغربية للشئون القانونية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، عددًا من مدارس إدارة بسيون التعليمية، للاطمئنان على حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية الطلابية.جاء ذلك على بناء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص تسليم المشروعات البحثية الطلابية وفقًا للجدول المعلن من الوزارة بدءًا من السبت التاسع من مايو الحالي وحتى السبت السادس عشر من نفس الشهر.حيث تفقد مدرسة الشهيد عصام محمد الفيشاوي بالحداد للتعليم الأساسي، وتبين وجود عدد من المخالفات أهمها تواجد عدد كبير من التلاميذ ومعهم المشروعات البحثية الخاصة بهم، دون وجود إجراءات للوقاية الاحترازية بين الطلاب بسبب الزحام وعدم التنظيم، وعلى الفور تم إحالة مدير المدرسة ووكيل المدرسة وجميع المعلمين المكلفين بالعمل في المدرسة اليوم إلى التحقيق الفوري بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة.وفي مدرسة الشهيد سامح كمال الشهاوي الإعدادية بقرانشو، تواجد عدد كبير من التلاميذ لتسليم المشروعات البحثية الخاصة بهم دون وجود إجراءات للوقاية الاحترازية بين الطلاب بسبب الزحام وعدم التنظيم بالإضافة إلى قيام بعض المعلمين بتحصيل مبالغ مالية من التلاميذ بالمخالفة للتعليمات، وعلى الفور تمت إحالة المديرة إلى التحقيق العاجل، مع استبعادها لديوان عام الإدارة ببسيون لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف مدير بدلا منها على قدر من المسئولية.كم قام وكيل الوزارة بالتواصل الفوري مع مدير عام الإدارة التعليمية ببسيون لسرعة انتهاء التحقيقات الفورية والإفادة العاجلة بنتيجة التحقيقات وإرسال تقرير واف عن المخالفات بالمدرستين، وإحالة لجان المتابعة المكلفة بمتابعة المدرستين للشئون القانونية للإهمال والتقصير في العمل.