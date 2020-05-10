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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تعلن وفاة أحد رعاياها بكورونا فى السعودية

الأحد 10/مايو/2020 - 12:35 م
كورونا
كورونا
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية للمواطن سمير عادل مصطفى النخالة (63 عاما) بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن المواطن النخالة كان من ضمن الـ13 إصابة المسجلة في صفوف أبناء الجالية في المملكة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 73، بحسبما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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