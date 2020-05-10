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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«النسوية للرجال» قريبًا عن دار العربي للنشر

الأحد 10/مايو/2020 - 12:29 م
النسوية للرجال
النسوية للرجال
حسام الضمرانى
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تصدر الترجمة العربية من كتاب "النسوية للرجال: لماذا النسوية مهمة للرجل؟" للكاتب الهولندي يانس فان تريخت، في صيف 2020 في سلسلة "أفكار للحوار" عن دار العربى للنشر والتوزيع، وهو من ترجمة نانسي محمد.

يناقش الكتاب قضية من بين العديد من القضايا المتعلقة بهوية النوع الاجتماعي. ويعرض لنا في عدة نقاط متتالية المفاهيم الاجتماعية الثابتة على مبدأ واحد؛ وهو أن للرجال والذكورية سمات محددة واحدة وكذلك للنساء والأنوثة. فلكي تكون رجلًا، عليك أن تتصرف كما يملي عليك المجتمع الأبوي: البطرياركية. ومن بين النقاط العديدة التي يناقشها "يانس فان تريخت"، فكرة العبور الجندري أو الـ"ترانسجيندر". ويطرح سؤالًا: هل من المقبول أن يعبر الرجل جندريًا إلى أنثى، أو العكس؟ وكيف يستقبل المجتمع هذا التحول؟ وهل يُنظر للمرأة التي تعبر جندريًا إلى رجل بالطريقة نفسها التي يُنظر بها إلى الرجل الذي يعبر جندريًا إلى امرأة؟

يناقش كذلك، كما هو واضح من عنوانه، أهمية النسوية للرجال، وكيف يمكن للرجال أن يستفيدوا من هذه الحركة لكي يتحرروا من قيود كثيرة فرضتها عليهم الذكورة والأبوية "البطرياركية".

إن هذا الكتاب هو إعادة تعريف للنِسوية وعلاقة الرجال أو المجتمع الذكوري بها، وهو أيضًا عبارة عن قاموس جمع أهم المصطلحات المستخدمة في هذا العالم؛ مثل، النوع أو الجندر، ومفهوم التحرر لدى الرجال والنساء، والنظام الأبوي وتأثيره على كل من الرجال والنساء على حد سواء.

تخصص يانس فان تريخت في الدراسات النسائية في جامعة أمستردام عام 1969. أصبح بعدها متخصصًا في "الرجال والذكورية". وهو أكاديمي، وناشط حقوقي. أسس منظمة "المحرر" أو Emancipator. وهي تعمل على النهوض بفكر تحرير الرجل من الأفكار الرجعية السائدة في المجتمعات. وهو أيضًا مدير مساعد باتحاد MenEngage الأوروبي. يعمل كذلك مستشارًا متخصصًا في إشراك الرجال والفتيان في حركة المساواة بين الأنواع الاجتماعية بهدف تغيير الفكر عن مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر"، ومن أجل خلق نوع جديد من الذكورية الإيجابية.

كما زار مصر منذ عدة سنوات، واشترك في العديد من الحملات مثل تلك المتعلقة بمناهضة التحرش الجنسي، وأخرى لها علاقة بالنسوية وحقوق المرأة.

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