تراجع إصابات كورونا بالمستشفيات في النمسا

أكدت وزارة الصحة النمساوية اليوم انخفاض عدد الذين يتلقون علاجا من فيروس كورونا فى المستشفيات إلى أقل من 300 شخص بينما لم يتجاوز عدد الإصابات الجديدة فى جميع الولايات النمساوية 38 شخصا في آخر 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأحد، إنه لا توجد فى البلاد حاليا إلا 1262 إصابة من المرض بعد تعافي نحو 14 ألف حالة بينما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 15 ألفا و871 حالة.وأشار البيان إلى انخفاض المرضى فى المستشفيات من 309 أشخاص يوم السبت الى 291 شخصًا اليوم الأحد بانخفاض بنحو 18 شخصًا مقارنة مع اليوم السابق.ولفت البيان إلى انخفاض عدد الحالات فى وحدات العناية المركزة إلى 72 حالة أقل بسبع حالات مقارنة مع أمس السبت.