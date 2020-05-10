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الأحد 10 مايو 2020 الموافق 17 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: روسيا وصلت لذروة كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 12:27 م
كورونا
كورونا
وكالات
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قدمت منظمة الصحة العالمية بارقة أمل للجهود المستمرة الروسية لمكافحة وباء فيروس كورونا، قائلة إن انتشار الوباء القاتل في البلاد ربما يصل إلى ذروته، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وعلى الرغم من تسجيل روسيا أكثر من عشرة آلاف حالة مؤكدة جديدة يوميا على مدى أكثر من أسبوع وتجاوز إجمالي الإصابات 200 ألف اليوم الأحد، فإن عدد الإصابات تراجع إلى أقل من المستوى الرئيسي وهو 7 بالمائة في السادس من مايو.

وتراجعت الإصابات باطراد لتصل إلى 5.5 بالمائة منذ ذلك الحين.

وقالت ميليتا فوينوفيتش، رئيسة مكتب المنظمة في روسيا في مقابلة عبر الهاتف: "ما زالت الحالات تظهر هناك، لكن معدل الزيادة أصبح مستقرا"، مضيفة: "نأمل في استقرار حالات الإصابة، بالنظر إلى الأيام القليلة الماضية".

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 11012 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 209688 إصابة.

ووفقا للبيانات، التي نقلها موقع "روسيا اليوم"، فقد تم تسجيل 88 وفاة ما يرفع الإجمالي إلى 1915 حالة وفاة.

وذكر مركز العمليات الحكومي الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 34306 بزيادة 2390 خلال اليوم الماضي.

ونفذت روسيا حتى اليوم أكثر من 5.4 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

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