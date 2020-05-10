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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: تسريع آلية تسجيل الأدوية

الأحد 10/مايو/2020 - 12:26 م
الكويت
الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اتخاذ إجراءات عاجلة، لتسريع آلية التسجيل والإفراج عن المستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية؛ لضمان توفرها للمواطنين.

وقال الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إنه تم كذلك الترخيص لـ11 مصنعا محليا، لإنتاج المطهرات والمعقمات الطبية، وفق المعايير الدولية الصحية وجودة التصنيع العالمية، مؤكدا استمرار (الصحة) في بذل الجهود بالتعاون مع القطاعات المعنية، لتسخير كل الإمكانات لتقديم الخدمات لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف البدر أن إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، من أوليات الإدارات الحيوية التي أعدت خططا تنظيمية عملية لمواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الماضية، التدقيق والإفراج عن 11 ألفا و994 شحنة تشمل مستحضرات صيدلانية وأجهزة ومستلزمات طبية ومعقمات ومطهرات وكمامات واقية ومكملات غذائية، وردت إلى الكويت منذ بداية الاستعدادات لمواجهة الظروف الصحية الاستثنائية.

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