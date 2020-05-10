128 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيرس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي الإصابات لـ6038 حالة، حسبما نقلت قناة الحدث الإخبارية.كما سجلت حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 188 حالة.كما لفتت إلى شفاء 84 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2545 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 58798 حالة.وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.ويشهد المغرب تحسنا كبيرًا الأيام الماضية بتسجيل أقل معدلات وفيات منذ تطبيق الحجر الصحي، فيما تستعد الحكومة لتخفيف إجراءات الحظر وإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية تدريجيا خلال الفترة المقبلة.