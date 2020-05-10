أمانة الشباب في «مصر بلدي» تطلق سلسلة ندوات في مجالات مختلفة

أطلقت الأمانة العامة لشباب حزب مصر بلدي، سلسلة من الندوات والمحاضرات في المجالات المختلفة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأدبية.وذلك عن طريق صفحة شباب الحزب باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس والبث المباشر، إيمانا بدور الشباب وقدراتهم على التواصل الدائم وتقديم جميع أوجه الدعم فى سبيل الارتقاء بالمجتمع من خلال القيادات الشبابية للحزب من مختلف أرجاء جمهورية مصر العربية.وقال حسام الدين محمود، أمين شباب الجمهورية بالحزب، إنه تم التنسيق مع أمناء الشباب في الأمانات المختلفة، لتنظيم ندوات مختلفة عبر الفيديو كونفرانس، وتتضمن موضوعات مختلفة وبمشاركة الشباب المتميزين بالحزب.وأضاف محمود لـ"الدستور"، أن الندوات ستكون بشكل يومي إما سياسية أواقتصادية أو ثقافية أو أدبية، وتهدف لتثقيف الشباب والمجتمع، وسيتم إطلاق تنويه على الصفحة عن الندوة، للمتابعة والاستفادة من الندوات.