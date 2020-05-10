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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة القناة للعاملين: التزموا بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسكم

الأحد 10/مايو/2020 - 12:24 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تعد حماية لكل شخص وعائلته والآخرين، مشيرة إلى أن الاهتمام بنظافة المكاتب بصفة دائمة واستخدام المواد المطهرة وارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، يجب أن يصبح أسلوب حياة لكل شخص في الفترة القادمة، مشيرة إلى أن التهوية مهمة جدا وخاصة التهوية الطبيعية.

وكانت الدكتورة ماجدة هجرس، قد قامت للأسبوع الثاني على التوالي يرافقها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، بجوله تفقدية بالمبنى الإداري لمتابعة سير العمل بالإدارات المختلفة والوقوف على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد التي لا تقل عن مترين.

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