تفويض محمد صالح حشاد نقيبًا للقراء خلفًا للطبلاوى

أعلن محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة القراء والمحفظين، أن مجلس إدارة النقابة فوض الشيخ محمد صالح حشاد- نائب النقيب وشيخ عموم المقارئ المصرية- لتولي أعمال النقابة خلفا للشيخ محمد محمود الطبلاوي- نقيب القراء- رحمه الله. الذي رحل في الخامس من مايو الجاري عن عمر يناهز 86 عاما.جاء ذلك في الجلسة التي عقدت لبحث مصير النقابة بعد رحيل النقيب الشيخ الطبلاوي، الذي كان بمثابة الأب الروحي لكل قراء مصر والعالم الإسلامي.وبعد قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة وذكر مآثره وخدماته العديدة التي قدمها للنقابة ولأهل القرآن جميعا. فوض مجلس الإدارة الشيخ محمد حشاد نقيبًا للقراء والمحفظين خلفا للشيخ محمد محمود الطبلاوي رحمه الله. وذلك حسب قانون النقابة رقم 93 لسنة 1983م والذي ينص على أنه في حالة فقد النقيب يتولى نائب النقيب تسيير أعمال النقابة لحين عقد جمعية عمومية وإجراء الانتخابات بمشاركة جميع الأعضاء على مستوى الجمهورية البالغ عددهم عشرة إلا عضوا.