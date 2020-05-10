باحث بالأزهر: الإرهابيون خوارج ولا يعرفون شرع الله (فيديو)

قال الشيخ أحمد المالكي، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الجماعات المتطرفة تحرف الكلم عن مواضعه، لافتًا إلى أنهم متأسلمون ويدعون الإسلام ويفهمونه كذبًا وزورًا، وتفسيرهم الآيات القرآنية خطأ والتحريف لها يدل على أنهم خوارج ولا يعرفون شرع الله.وأضاف المالكي، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المتأسلمين وقال: "لا يجاوز القرآن حناجرهم"، مؤكدًا أنهم كلاب أهل النار فهم الخوارج.ونوه إلى أن هؤلاء التكفيريين الذين يكفرون الحاكم والقيادات المصرية هم خوارج، ولديهم قصور شديد في فهمهم للشرع وعدم درايتهم بالدين الإسلامي، فهؤلاء يحرفون الكلم عن مواضعه، مشيرا إلى أنهم كفّروا عمر بن الخطاب قديمًا، كما كفّروا علي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.