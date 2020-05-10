الشيخ ياسر الشرقاوى إمام التراويح بمسجد عمرو بن العاص

تواصل إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص، اليوم الأحد ١٧ من رمضان ١٤٤١هــ الموافق ١٩ مايو، ويؤم صلاة التراويح القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وبنفس ضوابط بثها أمس.



واعتذرت وزارة الأوقاف، للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إليها، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الواردة أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.