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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على طن منظفات صناعية قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية

الأحد 10/مايو/2020 - 12:18 م
منظفات صناعية
منظفات صناعية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ على 1،370 طن منظفات صناعية ومطهرات "صابون سائل – كلور" وكذا 2880 عبوة "جل مطهر" مجهولة المصدر داخل محل قبل إخفائه عن المواطنين لرفع أسعارها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع ورفع أسعارها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة برج العرب، بحبه عن التداول كمية من المطهرات لرفع أسعارها.

جرى مداهمة المحل وألقي القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 1،370 طن منظفات صناعية ومطهرات "صابون سائل – كلور" وكذا 2880 عبوة "جل مطهر" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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