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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة والدفعة الأولى للمتخلفين غدًا

الأحد 10/مايو/2020 - 02:16 م
صرف منحة العمالة
صرف منحة العمالة
دعاء جابر
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تبدأ مكاتب البريد المصري وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي غدا الإثنين، صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك لمن حصل على الدفعة الأولى وتسلم الفيزا المجانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستمر مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي في صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة حتى يوم ١٨ مايو الجاري، كما أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من المنحة خلال الفترة من غدا الإثنين وحتى يوم ١٥ مايو الجاري، وذلك لمن تخلف عن موعده المحدد سابقا.

صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.. والدفعة الأولى للمتخلفين

ونفت وزارة القوى العاملة، ما أثير عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بوجود مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، أو وجود أي مبادرات لهذه الفئة من العمالة من خلال وزارة القوى العاملة، مؤكدة أن الروابط التي تطرح من خلالها هذه الأكاذيب مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

ويتم الاستعلام عن استحقاق منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من خلال رقم الخط الساخن 142 الذي حددته وزارة الاتصالات فقط.

وكانت وزارة القوى العاملة فتحت باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة لتسجيل أنفسهم حتى يوم ٩ أبريل الماضي، وذلك للحصول على منحة ال٥٠٠ جنيه لمدة ٣ أشهر كما حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجمالي ١٥٠٠ جنيه.

وأعلنت الوزارة أن عدد المسجلين خلال الفترة المحددة وصل إلى نحو مليون و٩٠٠ ألف عامل، مشيرة إلى أنه تم تنقيح ذلك الرقم وحذف غير المستحقين منه، ليصل العدد النهائي لنحو مليون و٥٠٠ ألف عامل مستحق.

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