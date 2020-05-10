عيسى أبو عيسى ينفى دعوته لمظاهرات ضد رجائى عطية

نفى عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إطلاقه أى دعوات للتظاهر داخل نقابة المحامين ضد النقيب الحالي رجائي عطية، بسبب رفضه مقترح صرف إعانة للمحامين.وقال عيسى، لـ«الدستور»، إن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، روّجت لهذه الشائعة، مؤكدا أن هذه الصفحة يديرها عضو مجلس نقابة عامة من الجيزة، وموالية للنقيب الحالي.وأشار: «دأبت هذه الصفحة على الادعاء كذبًا بأنني أدعو لمظاهرات ضد النقيب، وأنني أحرّض على التظاهر، بل وتمادت في ذلك بمناشدة مؤسسات الدولة وغيرها باتخاذ موقف حاسم ضدي».وعلق عضو مجلس نقابة المحامين: أعددت مشروعًا بأن النقابة تقف بجوار المحامين في أزمتهم الحالية من موازنتها مثلما فعلت الحكومة مع المهن الأخرى والنقابات الأخرى ونقابات المحامين في الدول العربية، ورفضها النقيب، وسأعيد طرح الأمر على المجلس فور انعقاده لاتخاذ قرار في شأنه.