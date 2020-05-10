«الأوقاف»: الدولة تدخل فى معركة شديدة مع الشائعات (فيديو)

قال الشيخ أمين أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف، إن الدولة المصرية تدخل في معركة شديدة مع الشائعات، والكتائب الإلكترونية التي تعيش بيننا، حيث تدافع تلك الكتائب عن الباطل من أجل نشر الأكاذيب والشائعات والفتن.وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة بدون وعي قد تكون سببا في هدم أمة ويجب أن نتحرى الدقة فيما ننشره، مشيرًا إلى أن الإنسان محاسب على كل ما يصدر منه.وأشار إلى أن الإنسان أمر بعدم ترديد كل ما يعرفه، مؤكدًا أنه يجب التأكد من المعلومة قبل نشرها، مشددا على ضرورة أن يعي الجميع كل كلمة يقولونها حتى لا تكون سببا في إسقاط دولة أو دعم إرهابيين.