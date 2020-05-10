علي سعدة يكتب.. حرمة الشهر الكريم

لم يكتف اعلامنا للاسف بما نعانيه من رعب وقلق من مخلوق مجهول دقيق الحجم يسمي كورونا تزداد حالات ضحاياه يوما بعد يوم..ولم يراعي كم الهواجس التي تنتابنا من هذا الغول وهل هو حقيقه فيروس من حساء الوطواط ام غاز قاتل ام فزاعه بيل جيتس كي يقتحم اجسامنا بشريحه في حجم حبه الارز ليسيطر علينا اتباعا لتعليمات الماسونيه.. (وكأن مستر بيل في حاجه فعلا للجيل الخامس g5 ليفعل ذلك ولم يشبع غروره سيطرته علينا من خلال ادمان كل شرائح المجتمع لوسائل التواصل الاجتماعي )

لم يكتفي اعلامنا العربي بكل هذا ولم يراعي حرمه الشهر الكريم فأتحفنا بمجنون سادي يقوم بتعذيب نخبه من ضعاف النفوس مقابل حفنه من الدولارات ليضحك الاطفال ويبكينا.. ويخرج لنا الممثل ااياه لسانه..فالحلقات مسجله خارج مصر والقناه التي تذيع الحلقات ليست مصريه واختر لنفسك ايها المواطن حائطا تخبط رأسك فيه او خيلا عاليا لتركبه

الحسنه الوحيده لمسلسلات هذا العام هو مسلسل الاختيار.. الذي يتابعه بانبهار الشباب والاطفال والكهول في كافه انحاء وطننا العربي وهو يستعرض البطولات الحقيقيه لأبناء هذا الوطن ويهدم كل مابناه اعلام الاخوان واعداء مصر من ادعاءات وافتراءات علي جيشنا الباسل طيله سبع سنوات في مسلسل قوي وصادق.. هذا المسلسل وجه لطمه قويه لبرامج ومسلسلات واعلانات التفاهه التي تروج قيما سلبيه وبطولات من ورق

الدوله تبذل الكثير لرفع الروح المعنويه ودور الاعلام هو المساعده ياساده.. وليست المعانده.