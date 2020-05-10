مذيعة «إكسترا نيوز»: إهمال المواطنين أدى لارتفاع أعداد الإصابة بكورونا

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن الإهمال والاستهتار من أسباب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن هناك إهمالا واستهانة من المواطنين، وعلى كل مواطن الحفاظ على نفسه، لأن رأس ماله صحته.وأضافت أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كلما كان هناك استهانة حصد فيروس كورونا أرواح المصريين، مشيرة إلى أن كل شخص مريض يعدي أسرة كاملة بالفيروس.وتابعت أن الزيارات العائلية وحفلات السبوع والأفراح عملت على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أن تلك التجمعات هي السبب الرئيسي في ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.