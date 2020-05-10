إزالة 11 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "إدكو - رشيد - الرحمانية - شبراخيت" عن إزالة 11 حالة تعد على مساحة 14453 م2 عبارة عن: إزالةحالة تعد علي أرض أملاك دولة (ملاحة كوم حلاج) بإدكو بمساحة 12600 م 2 عبارة عن أرض ملك الوحده المحلية بعمل تجفيف للأرض وتجهيزها للزراعة لعمل أحواض ومصاريف، حيث تم هدم المصارف وتسوية الأحواض، وإزالة 7 حالات تعدي طرق بمساحة 1050م2 برشيد، وإزالة حالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة 600 متر، عبارة عن مبني بالطوب الأبيض بالرحمانية، وإزالة فورية على مساحة 103 أمتار، سور ٣ أمتار ومغسلة على مساحة 100 متر بعزبة جمعة بشبراخيت.ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.مهيبا بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين.