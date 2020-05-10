«‎الري»: المعتدون على النيل يدفعون تكاليف الإزالة (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه منذ إطلاق الوزارة الحملة القومية لإنقاذ النيل في يناير 2015، تمت إزالة نحو 269 ألف حالة تعد تمت على المجاري المائية كافة، ومن بينها نهر النيل، مؤكدا أن المعتدين ملزمون بدفع تكاليف الإزالة بخلاف الغرامة.وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إزالات يومية تنفذ على مستوى كافة المحافظات، مضيفا أن حالات التعدي لم تختفي بعد، ويوجد تعديات جديدة كل يوم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن المعتدين على نهر النيل النيل والمجاري المائية منهم من يحول على النيابة العامة.