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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير شوارع «الدلنجات» و«المحمودية» في البحيرة

الأحد 10/مايو/2020 - 11:03 ص
رش وتعقيم الشوارع
رش وتعقيم الشوارع
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عدة حملات مكثفة ومكبرة بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمحافظة وأسفرت عن تطهير وتعقيم شوارع المدينة بالدلنجات بالفترة المسائية، ورش وتطهير عدة شوارع بمركز ومدينة المحمودية وشملت "الرشيدية - صبري القاضي - الثورة - ترعة صدقي - أبو خليل - وجراح الوحدة المحلية - منطقة المستشفى العام - مدرسة الثانوية بنات - مدرسة النيل - ماكينات الصرف الآلي" وتعقيم شارع شجرة الدر وشوارع سيدي عمر ودوران النافوره بمركز ومدينة دمنهور.

كما تم رش وتعقيم ماكينات الصرف الآلي ومكتب البريد، والطرق الرئيسية والفرعية بعد إزالة كافة الإشغالات بالدلنجات، ورش وتعقيم الوحدة الصحية بقرية الدفراوي وشوارع قرية محلة بشر بمركز ومدينة شبراخيت، وتطهير المركز الطبي ومبنى الوحدة المحلية ومكتب البريد ومركز الشباب بقرية بلقطر بمركز ومدينة أبو حمص، ورش وتعقيم شوارع قرية المعدية بمركز إدكو بجانب رش وتطهير الشوارع والطرقات ووجهات المحلات والمنازل بقرية كفر غرين بكوم حمادة، ورش وتطهير موقف عزيز المصري بكفر الدوار بجانب أعمال الرش والتطهير بمنطقة الميزانية وموقف داير الميزانة بنطاق المدينة.

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